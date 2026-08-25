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Një turist francez ka vdekur në Luginën e Vdekjes në Kaliforni pasi mbeti i bllokuar në anë të rrugës gjatë nxehtësisë prej 46.6 gradë Celsius (116 gradë Fahrenheit).
Policia gjeti 68-vjeçarin Pierre Michel Formosa kohët e fundit pas një kërkimi të shkurtër, me shërbimin e Parkut Kombëtar që tha se ai vdiq ndërsa përpiqej të kërkonte ndihmë në vapën përvëluese kur makina e tij ngeci në baltë, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
"Ky është një kujtesë prekëse se sa shpejt kushtet këtu mund të bëhen të rrezikshme," tha në një deklaratë Mbikëqyrësi i Parkut Kombëtar të Luginës së Vdekjes, Mike Reynolds.
Temperaturat e larta në të gjithë Shtetet e Bashkuara kanë bërë që miliona njerëz të djersiten gjatë valëve rekord të të nxehtit, duke çuar në dhjetëra vdekje të lidhura me vapën.
Formosa po udhëtonte nëpër Luginën e Vdekjes me shoqëruesin e tij francez të udhëtimit të hënën e kaluar kur automjeti i tyre ngeci në baltë në West Side Road.
Dyshja kërkoi ndihmë duke ecur nëpër fushat e kripës, përpara se vapa e fortë ta pengonte 68-vjeçarin të vazhdonte pas 1.3 miljeve, sipas Parkut Kombëtar të Luginës së Vdekjes.
Shoku i udhëtimit arriti të ndalte një shofer aty pranë, përpara se rojet dhe policia ta gjenin Formosën më vonë atë pasdite ku ai u shpall i vdekur.
"Lugina e Vdekjes është një vend i jashtëzakonshëm, por nxehtësia, distancat dhe largësia e saj mund të jenë të rrezikshme, pavarësisht përvojës", tha Reynolds.