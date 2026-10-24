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Ka vdekur në moshën 77 vjeçare profesori i Universitetit të Prishtinës, Selim Kolgeci.
Lajmin për vdekjen e tij e kanë bërë të ditur familjarët e të ndjerit.
Kush ishte Prof. Dr. Selim Kolgeci?
Selim Kolgeci ishte një profesionist i dalluar në fushën e citogjenetikës dhe gjenetikës humane, i cili dha kontribut të çmuar në zhvillimin e shkencës dhe mjekësisë në Kosovë. Ai ishte themelues i laboratorit të parë të citogjenetikës në Prishtinë, duke kontribuar në diagnostikimin dhe studimin e çrregullimeve kromozomale.
Përveç punës profesionale dhe hulumtimeve shkencore, ai kontribuoi edhe në edukimin e brezave të rinj si profesor në Universitetin e Prishtinës. Përmes punës akademike dhe shkencore, ai la gjurmë në zhvillimin e citogjenetikës dhe në formimin e kuadrove të reja profesionale.
Gjatë karrierës akademike në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës, ai ligjëroi në fushat e biologjisë, biologjisë molekulare dhe citogjenetikës, duke udhëhequr edhe punime studentore dhe projekte shkencore.
Kontributi i tij shkencor dokumentohet edhe në publikime ndërkombëtare, ndër të cilat studimi për sindromën Down te 305 fëmijë në Kosovë gjatë viteve 2000–2010 dhe hulumtimet mbi ndryshimet kromozomale e rreziqet gjenetike në riprodhim.
Varrimi i tij bëhet sot, më 24 tetor 2026, në orën 16:00, në vendlindjen e tij, Vraniq të Suharekës. /Klankosova.tv