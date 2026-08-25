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Një këmbësor ka ndërruar jetë pasi është goditur nga një veturë në rrugën Podujevë-Prishtinë.
Aksidenti ka ndodhur të hënën rreth orës 20:30, ndërsa këmbësori fillimisht ishte dërguar për trajtim në QKUK.
Policia për Klankosova.tv ka bërë të ditur se sot rreth orës 10:00 është njoftuar nga QKUK-ja për vdekjen e këmbësorit. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar për obduksion.
Ndërkohë, hetuesit e Njësitit të Trafikut Rajonal kanë identifikuar dhe lokalizuar të dyshuarin, i cili pas aksidentit ishte larguar nga vendi i ngjarjes.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje. /Klankosova.tv