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Gloria Steinem, një nga figurat më të njohura të lëvizjes për çlirimin e grave në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën 92-vjeçare.
Fondacioni i saj njoftoi se Steinem vdiq paqësisht në shtëpinë e saj në New York, e rrethuar nga njerëzit e dashur, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Steinem ishte gazetare, shkrimtare dhe bashkëthemeluese e revistës “Ms.”, ndërsa për dekada ishte një nga zërat kryesorë në mbrojtje të të drejtave riprodhuese të grave.
Ajo përshëndeti vendimin historik të Gjykatës Supreme të SHBA-së në vitin 1973 për të drejtën kushtetuese të abortit, por dekada më vonë dëshmoi edhe anulimin e këtij vendimi.