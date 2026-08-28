Lajmet e fundit
Mbreti Harald V i Norvegjisë ka vdekur në moshën 89 vjeçare, pasi u dërgua në spital javën e kaluar për trajtim për një sëmundje të rrallë të gjakut.
Pallati në Oslo tha se ai ndërroi jetë në paqe në orën 06:35 sipas orës lokale (04:35GMT) të premten në spitalin kombëtar në Oslo.
Në 24 orët para vdekjes së tij, anëtarët e familjes mbretërore e kishin vizituar mbretin dhe turma njerëzish kishin vendosur lule në pallat.
Harald ishte mbreti i parë i Norvegjisë i lindur në Norvegji që nga shekulli i 14-të. Ai do të pasohet nga djali i tij Haakon, transmeton Klankoosova.tv.
Pas 35 vitesh në fron, ai do të mbahet mend si një figurë popullore dhe reformuese që modernizoi monarkinë, theu traditën duke u martuar me një njeri të thjeshtë dhe shërbeu si një figurë unifikuese në momentet më të vështira të Norvegjisë.
Vëzhguesit mbretërorë thonë se ai ishte i thjeshtë, i respektuar dhe i dashur, duke e përshkruar atë si një "gjysh" të kombit dhe "Mbreti i Popullit" - një titull i përdorur edhe nga babai i tij, Mbreti Olav V.
Pas sulmeve me bomba dhe armë të vitit 2011 në Oslo dhe ishullin Utøya, Harald u bëri thirrje norvegjezëve të mbështesin njëri-tjetrin dhe të mos "lejojnë frikën të mbizotërojë".
Kohët e fundit, Harald dhe familja e tij janë përballur me sfida shëndetësore dhe skandale, veçanërisht për lidhjen e nuses së tij Mette-Marit me Jeffrey Epstein dhe dënimin e djalit të saj Marius Borg Høiby për përdhunim.