Lajmet e fundit
Ka vdekur në moshën 50-vjeçare aktorja dhe modelja amerikane Kimmarie Johnson, e njohur për paraqitjen e saj në serialin “Beverly Hills 90210”.
Lajmi është konfirmuar nga mbesa e saj, Rhonda Scott.
Johnson kishte pësuar një emergjencë shëndetësore në shtëpinë e saj në Los Angeles më 27 tetor dhe ishte dërguar në spital, ku ishte diagnostikuar me një problem të rëndë që lidhej me aneurizëm të zemrës.
Përveç serialit “Beverly Hills 90210”, Johnson ishte e njohur edhe për paraqitjen në filmin “Dude, Where’s My Car?”.