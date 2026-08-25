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Ka vdekur Mehdi Mehmeti, një prej figurave të respektuara të volejbollit në Kosovë.
Lajmin e ka bërë të ditur Komiteti Olimpik i Kosovës, i cili ka shprehur ngushëllime për familjen Mehmeti, transmeton Klankosova.tv.
Mehdi Mehmeti dha kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e volejbollit kosovar, duke shërbyer ndër vite si trajner dhe udhëheqës sportiv.
Ai ishte i angazhuar në volejbollin e meshkujve dhe të femrave, ndërsa përvoja dhe përkushtimi i tij, sipas KOK-ut, kontribuuan në zhvillimin e këtij sporti dhe edukimin e gjeneratave të reja.
Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, në emër të institucionit ka shprehur ngushëllime për familjen, miqtë, bashkëpunëtorët dhe gjithë komunitetin sportiv.
Qoftë i përhershëm kujtimi për Mehdin. U prehtë në paqe!”, thuhet në mesazhin e ngushëllimit.