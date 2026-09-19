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Futbolli italian dhe Interi janë në zi.
Sandro Mazzola, një nga legjendat më të mëdha të klubit zikaltër dhe simbol i “Grande Inter”, ka vdekur në moshën 83-vjeçare.
Lajmin e ka bërë të ditur Interi. Mazzola luajti 17 sezone me Interin, nga viti 1960 deri më 1977, duke zhvilluar 565 ndeshje dhe shënuar 161 gola.
Me zikaltërit fitoi katër tituj të Serie A, dy Kupa të Kampionëve dhe dy Kupa Interkontinentale.
Me Italinë, ai fitoi Kampionatin Evropian në vitin 1968 dhe arriti finalen e Botërorit 1970.
Një legjendë e përjetshme e Interit dhe një prej figurave më të mëdha të futbollit italian./Klankosova.tv