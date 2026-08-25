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Është ndarë nga jeta njëri nga figurat më historike të LDK-së, ish-kryetari i Prizrenit, Eqrem Kryeziu.
Ish-deputeti i LDK-së vdiq në moshën 78-vjeçare, transmeton Klankosova.tv.
Klankosova.tv ka mësuar se ish-kreu i Prizrenit vdiq mëngjesin e sotëm në Klinikën e Kardiologjisë.
Eqrem Kryeziu lindi më 15 shkurt të vitit 1948 në Pagarushë, në komunën e Malishevës.
Që nga themelimi i LDK-së në Kosovë dhe deri në kuvendin e tretë zgjedhor të degës ka qenë Kryetar i Degës së saj në Prizren.
Pas zgjedhjeve të vitit 1998 është zgjedhur anëtar i kryesisë ndërsa pas atyre të vitit 2006 është zgjedhur nënkryetar i parë i LDK-së në Prishtinë.