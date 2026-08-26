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Aktori i njohur anglez Tim Curry ka ndërruar jetë në moshën 80-vjeçare. Ai u bë i famshëm për rolet në filmat “The Rocky Horror Picture Show” dhe “Clue”, si dhe në miniserialin televiziv “It”.
Policia e Los Angelesit njoftoi se të martën mbrëma kishte ndërhyrë pas një raportimi për një burrë rreth të 80-ave në North Hollywood, ndërsa shërbimet emergjente konfirmuan se ai ishte shpallur i vdekur në vendngjarje.
Shkaku i menjëhershëm i vdekjes ende nuk është bërë i ditur. Curry kishte pësuar një goditje të rëndë në tru në vitin 2012 dhe që atëherë ishte përballur me probleme shëndetësore. /Klankosova.tv