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Bordi i Drejtorëve dhe Menaxhmenti i Korporatës Energjetike të Kosovës kanë zhvilluar takime me përfaqësuesit sindikalë, ku është diskutuar për rastet e fundit në ndërmarrje, sigurinë industriale dhe shëndetin në vendin e punës.
Në takim është bërë e ditur se aktualisht është duke u realizuar vlerësimi i rrezikshmërisë në vendet e punës, përmes një kontrate që është në zbatim.
Ndërkohë, Bordi dhe Menaxhmenti kanë bërë thirrje që të mos nxirren përfundime të parakohshme lidhur me rastet e fundit.
“Deklarimet e pabazuara dhe të pakonfirmuara janë të dëmshme, para së gjithash ndaj familjeve të prekura, por edhe ndaj opinionit publik dhe vetë procesit të zbardhjes së rasteve”, thuhet në reagimin e KEK-ut në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Nga KEK-u kanë theksuar se hetimet janë duke u zhvilluar nga organet kompetente të drejtësisë dhe se përgjegjësitë eventuale duhet të përcaktohen vetëm pas përfundimit të procesit hetimor.
“Rrethanat, shkaqet dhe përgjegjësitë eventuale duhet të përcaktohen vetëm mbi bazën e fakteve dhe gjetjeve zyrtare të procesit hetimor, pa paragjykime dhe pa nxjerrë përfundime të parakohshme”, thuhet tutje në reagim.
"Në përfundim të takimeve, palët u dakorduan për vazhdimin dhe intensifikimin e dialogut social dhe bashkëpunimit të ndërsjellë, me qëllim të adresimit të të gjitha çështjeve që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, si dhe me përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të punës për punonjësit e KEK-ut. KEK Sh.A. mbetet i përkushtuar që siguria dhe shëndeti i punonjësve të jenë prioritet i përhershëm dhe përgjegjësi themelore institucionale e Korporatës", tha KEK-u./Klankosova.tv