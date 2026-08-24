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Veç punë e pushim hiç. Punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës gjatë muajit gusht nuk ua lejuan ta shfrytëzojnë as edhe një ditë nga pushimi i verës.
Por, kjo nuk është ankesa e vetme e Sindikatës së Re të KEK-ut.
Sipas tyre, rrezikshmëria në vendin e punës është e lartë si shkak i makinerive të vjetra.
Së fundmi, 4 punëtorë të korporatës humbën jetën në vendpunishte, andaj kjo edhe alarmoi sindikalistët, të cilët të hënën u mblodhën për masa konkrete.
Madje, sindikata thekson se menaxhmenti i KEK-ut po ushtron edhe presion mbi punonjësit.
Pikërisht për këto, përfaqësuesit e punëtorëve të prodhimit të rrymës po kërkojnë nga Qeveria dhe nga Bordi i kësaj ndërmarrjeje publike t’i përfillin kërkesat e tyre dhe të ofrojnë kushte të përshtatshme dhe siguri në punë.
Për më shumë, ndiqni kronikën në vijim: