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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të profesorit, Eqrem Kryeziu, njëherësh njëri nga figurat më historike të LDK-së.
Përmes një postimi në Facebook, Kurti rikujtoi herën e fundit që ishte takuar me të ndjerin, transmeton Klankosova.tv.
“Herën e fundit që u takuam në shtëpinë e tij në Prizren, ishte nga fundi i dhjetorit të vitit 2025. Diskutuam shtruar e këndshëm për atë çka qenë dhe si është Kosova. Vullneti njerëzor dhe kthjelltësia mendore ia tretnin çdo vështirësi shëndetësore. Si ngahera, e kishte të pamundur të thoshte fjali të rëndomta; një lloj mendimi të thellë dhe të qartë njëkohësisht e kishte për standard bisede”, ka shkruar Kurti.
Përveç tjerash, Kurti tha se Kryeziu, përpos si politikan përherë në shërbim të Prizrenit, sipas tij, ai zhvilloi një karrierë të gjatë e dha një kontribut të madh në arsim dhe akademi, si profesor i letërsisë shqipe në Universitetin e Prishtinës.
“Ish-kryetari i Prizrenit, deputeti nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë dhe ish-nënkryetari i LDK-së, Eqrem Kryeziu, i takon një gjenerate dhe një kohe kur të merreshe me politikë nënkuptonte të angazhoheshe vazhdimisht, me gjithçka e për çdo gjë. Libri i tij që ma dhuroi më pas “Poetika e Zef Skiroit” është i jashtëzakonshëm. U prehtë në paqe!”.