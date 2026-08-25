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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj është shprehur i pikëlluar për vdekjen e profesorit, Eqrem Kryeziut.
Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj tha se sot Kosova humbi një intelektual të shquar, një profesor të përkushtuar të letërsisë dhe një burrë shteti që la gjurmë të pashlyeshme në proceset e shtetndërtimit, transmeton Klankosova.tv.
“Me Profesorin kemi pasur një miqësi të kahershme dhe respekt të ndërsjellë. Ka qenë një intelektual i guximshëm, i cili nuk ka ngurruar kurrë të flasë hapur apo të përkrahë njerëz e procese përtej vijave të partisë së tij, gjë që e bënte një politikan të veçantë në Kosovë”, ka shkruar ish-kryeministri.
Ai shtoi se Eqrem Kryeziu do të kujtohet gjithmonë për profilin e tij intelektual, qytetarinë dhe kontributin e madh në arsim dhe politikë, derisa, siç tha ai, “ne që e njohëm nga afër do të kujtojmë gjithmonë me respekt të lartë bisedat dhe bashkëpunimin me të”.