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Mbreti Haakon VIII i Norvegjisë do të bëjë të martën një betim para parlamentit pas vdekjes së babait të tij, duke u zotuar të mbështesë kushtetutën dhe ligjet e vendit nordik në ceremoninë e fundit në një seri ceremonish që shënojnë kalimin e kurorës.
Babai i Haakon, Mbreti Harald, vdiq të premten në moshën 89 vjeç. Që atëherë, dhjetëra mijëra norvegjezë kanë vërshuar në pallatin mbretëror për të vendosur lule, vizatime, qirinj dhe flamuj, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Shumë njerëz kanë vlerësuar ngrohtësinë dhe ndjenjën e përfshirjes së Harald, ndërsa Haakon e përshkroi atë si një baba të mrekullueshëm në fjalimin e tij të parë drejtuar kombit si sovran.
Monarkia mbetet gjerësisht popullore: 72% e norvegjezëve e mbështesin atë, ndërsa 20% favorizojnë një republikë ose një formë tjetër qeverisjeje, sipas një sondazhi të Norstat për transmetuesin NRK të publikuar të martën, sondazhi i parë mbi këtë çështje i bërë që nga vdekja e Harald. Sondazhi i mëparshëm i Norstat, i kryer në maj, tregoi mbështetje për monarkinë në 64%.