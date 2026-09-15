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Ka ndërruar jetë Flora Brovina, mjeke, poete, humaniste, aktiviste për të drejtat e njeriut, ish-e burgosur politike, veterane e luftës së UÇK-së, deputete dhe një nga nënshkrueset e Deklaratës së Pavarësisë së Kosovës.
Lajmin për vdekjen e saj e kanë konfirmuar edhe familjarë, ndërsa njoftimi është publikuar edhe nga djali i saj, Ylli Begu, transmeton Klankosova.tv.
Në njoftimin e familjes thuhet se Brovina la pas një jetë të përkushtuar ndaj familjes, njerëzve dhe Kosovës.
“Si mjeke u shërbeu njerëzve me përkushtim e dhembshuri; si poete na la fjalën dhe shpirtin e saj; ndërsa me veprën, qëndresën dhe humanizmin e saj la gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës dhe të shqiptarisë”, thuhet në njoftim.
Familja e ka kujtuar Brovinën jo vetëm për kontributin e saj publik, por edhe për rolin e saj brenda familjes, si nënë, gjyshe dhe motër.
“Largimi i saj lë një zbrazëti të madhe në familjen tonë, por kujtimi, dashuria dhe vepra e saj do të mbeten përherë mes nesh”.
Familja ka bërë të ditur se për ceremoninë e varrimit dhe pritjen për ngushëllime do të njoftojë me kohë.