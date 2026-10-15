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Në Gjykatën Themelore të Prishtinës, këtë të enjte nga ora 13:00 do të vazhdojë seanca në rigjykim ndaj Endrit Nikës.
Në seancën e para katër ditëve, të hënën, i akuzuari Nika u deklarua sërish i pafajshëm për vrasjen e shtetases argjentinase, të dashurës së tij, në Fushë-Kosovë më 2023, transmeton Klankosova.tv.
“I pafajshëm 100 për qind”, kishte deklaruar Nika para trupit gjykues.
Gjykata Themelore në Prishtinë, më 19 shkurt 2026, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Endrit Nikës, duke e dënuar me 18 vjet burgim. Por, Gjykata e Apelit e ka aprovuar ankesën e mbrojtjes dhe e ka kthyer rastin në rigjykim.