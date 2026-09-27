Lajmet e fundit
Sonte, në sheshin e Prishtinës, po mbahet dita e 12-të e protestës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së dhe kundër Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.
Një numër i madh qytetarësh i janë bashkuar protestës, duke mbushur hapësirën e sheshit dhe duke shprehur mbështetjen e tyre për çlirimtarët.
Protesta po zhvillohet me pjesëmarrjen e qytetarëve nga Prishtina dhe qytete të tjera të Kosovës, ndërsa në shesh po përcillen mesazhe në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.