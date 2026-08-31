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Pas përmbytjeve masive, është duke vazhduar kërkimi për të mbijetuarit në Nepal.
Operacioni i kërkimit nuk po ndalet, teksa betejat për gjetjen e trupave vazhzdojnë pas përmbytjeve shkatërruese të javës së kaluar.
Gjithashtu, autoritetet janë duke vazhduar edhe operacionin e pastrimit, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Në distriktin Dhading, një nga zonat më të goditura, vendasit janë bashkuar për të ndihmuar në pastrimin e një spitali dhe një shkolle pas përmbytjeve që lanë baltë pas tyre.
Ndërkohë, kazerma Maithali, një qendër stërvitjeje ushtarake në distriktin Nuëakot, mbetet një bazë kyçe për operacionet e emergjencës.