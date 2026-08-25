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Gazetari Agon Rexhepi ka komentuar zhvillimet e fundit rreth raportit mes Klodit dhe Eljonës, duke vënë në pah dallimet në mënyrën se si dyshja po sillet në rrjetet sociale.
Duke folur në emisionin “Ora7” në Klan Kosova, Rexhepi tha se këtë herë ka qenë Klodi ai që ka bërë disa postime të cilat kanë nxitur reagime dhe komente nga ndjekësit lidhur me raportin e tij me Elijonën.
Sipas tij, Elijona, duket se është më e fokusuar te pushimet dhe familja.
Ndryshe nga ajo, sipas Rexhepit, Klodi ka vazhduar me postime që kanë ngjallur reagime te ndjekësit.