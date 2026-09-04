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Shoqata e Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim ka njoftuar se këto tre ditë kanë kërkuar vazhdimisht personin që u raportua i humbur, Hamëz Ismailin.
Atyre në ndihmë iu ka shkuar edhe Policia e Kosovës dhe banorë të Ferizajt.
“Në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, banorët e qytetit të Ferizajt dhe fshatit Komogllavë, SHKKSH – Dega Ferizaj, si dhe anëtarë të tjerë të Shoqatës, gjatë tri ditëve të fundit kanë marrë pjesë aktive në kërkimin e personit të humbur, z. Hamëz Ismali, 80 vjeç, nga Ferizaj”, thuhet në njoftimin e Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim.
“Z. Hamëz Ismali është larguar nga shtëpia më 17 gusht dhe që nga ajo kohë nuk është kthyer në shtëpi”.
Ata po ashtu kanë thënë se këto ditë është bërë edhe sensibilizimi i qytetarëve për rastin në fjalë.
“Gjatë këtyre ditëve është bërë sensibilizimi i qytetarëve për rastin, ndërsa janë zhvilluar kërkime në zona urbane dhe rurale, përfshirë edhe përdorimin e dronëve dhe kërkimet në terren nga ekipet e angazhuara. Pavarësisht përpjekjeve të deritanishme, personi ende nuk është gjetur”.
“Në bashkëpunim me banorët e fshatit Komogllavë dhe Policinë e Kosovës, kërkimi do të vazhdojë edhe në ditët në vijim”.