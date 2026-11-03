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Liga e Kampionëve rikthehet sonte me ndeshjet e xhiros së katërt të fazës së ligës, ku në program janë nëntë përballje interesante. Vëmendja kryesore është te duelet mes gjigantëve të futbollit evropian.
Shakhtar Donetsk – Sporting CP (18:45)
Shakhtari dhe Sportingu përballen në një duel ku të dyja skuadrat synojnë pikë të rëndësishme për vazhdimin e garës. Portugezët vijnë me ambicie të mëdha për të konfirmuar forcën e tyre evropiane.
Galatasaray – Stuttgart (18:45)
Atmosferë elektrizuese pritet në Stamboll, ku Galatasaray pret Stuttgartin. Turqit synojnë të shfrytëzojnë përparësinë e fushës, ndërsa gjermanët kërkojnë një rezultat pozitiv.
Atlético Madrid – Bayern München (21:00)
Një nga përballjet më të mëdha të mbrëmjes zhvillohet në Madrid. Atlético kërkon të ndalë Bayernin, që vjen me synimin për të vazhduar rrugëtimin drejt kreut të tabelës.
Barcelona – Aston Villa (21:00)
Barcelona rikthehet në Camp Nou për të pritur Aston Villën në një duel që premton futboll ofensiv. Katalanasit duan fitoren para tifozëve të tyre, ndërsa anglezët kërkojnë një rezultat të madh në Evropë.
Feyenoord – Inter (21:00)
Interi udhëton drejt Holandës për një përballje të vështirë ndaj Feyenoordit. Zikaltrit e lëndua4 bga humbja në derbi, synojnë rezuktat të mirë në Evropë, por vendasit njihen për atmosferën e zjarrtë në stadiumin e tyre.
Bodø/Glimt – Lille (21:00)
Bodø/Glimt pret skuadrën franceze Lille në një duel ku të dyja ekipet kërkojnë pikë të rëndësishme. Norvegjezët synojnë të shfrytëzojnë përparësinë e fushës, ndërsa Lille kërkon të dëshmojë forcën e saj.
LASK – Slovan Bratislava (21:00)
LASK dhe Slovan Bratislava përballen në një duel të rëndësishëm për objektivat e tyre evropiane. Të dyja skuadrat kërkojnë fitoren për të mbajtur gjallë shpresat në fazën e ligës.
Manchester United – Roma (21:00)
Old Trafford bëhet skenë e një përballjeje të madhe mes Manchester Unitedit dhe Romës. Anglezët synojnë të rikthehen te rezultatet pozitive, ndërsa italianët kërkojnë vazhdimij e formës edhe në Angli.
Villarreal – Paris Saint-Germain (21:00)
Villarreali pret kampionin aktual evropian të PSG-së në një sfidë që pritet të jetë spektakolare. Parisi kërkon të konfirmojë ambiciet evropiane, ndërsa vendasit synojnë një rezultat të madh para tifozëve të tyre.
Të gjitha këto ndeshje dhe spektaklin e futbollit nga Liga e Kampionëve mund t’i ndiqni në ArtMotion.