Lajmet e fundit
Nëntë ndeshje të futbollit evropian do të transmetohen sonte në kanalet e Artmotion, me skuadra të njohura si Manchester Unitedi, Arsenali, Real Madridi, Interi dhe Sporting Lisbona që zbresin në fushë.
Programi i publikuar për të mërkurën përfshin përballje interesante, ndërsa ndeshjet zhvillohen në dy orare, në 18:45 dhe 21:00.
Dy takimet e para nisin në orën 18:45. Como 1907 përballet me Manchester Unitedin, në një ndeshje që transmetohet në Sport 1, ndërsa Lille e pret Galatasarayn, me transmetim në Sport 2.
Pjesa kryesore e programit nis në orën 21:00, kur zhvillohen shtatë ndeshje të tjera. Bayerni i Mynihut përballet me Arsenalin dhe kjo ndeshje transmetohet në RTK 1.
Në të njëjtën orë, Real Madridi luan kundër RB Leipzigut, me transmetim në Sport 1, ndërsa Interi përballet me Shakhtar Donetskun në Sport 2.
Edhe tri përballje të tjera janë në program në orën 21:00. Real Betisi luan kundër Feyenoordit në Sport 3, Aston Villa përballet me Vikingun në Sport 4, ndërsa Club Brugge takohet me Lensin në Sport 5.
Ndeshja e fundit e listës është ajo mes Sporting Lisbonës dhe LASK-ut, e cila transmetohet në Sport 6, po ashtu nga ora 21:00.
Programi i plotë i transmetimeve
18:45 – Como 1907 – Manchester United: Sport 1
18:45 – Lille – Galatasaray: Sport 2
21:00 – Bayern Munich – Arsenal: RTK 1
21:00 – Real Madrid – RB Leipzig: Sport 1
21:00 – Inter – Shakhtar Donetsk: Sport 2
21:00 – Real Betis – Feyenoord: Sport 3
21:00 – Aston Villa – Viking: Sport 4
21:00 – Club Brugge – Lens: Sport 5
21:00 – Sporting CP – LASK: Sport 6
Tifozët e futbollit do të kenë mundësi të ndjekin nëntë përballje gjatë mbrëmjes, përmes kanaleve të listuara në programin e Artmotion.