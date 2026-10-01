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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka reaguar pas vendimit për vazhdimin e paraburgimit ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në Hagë.
Përmes një postimi në Facebook, Behrami ka lidhur vendimin me protestën e paralajmëruar për sot në orën 16:00, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
“Paramendoni sa të poshtër janë. Në ditën e protestës masive, Gjykata Speciale provokon, në të njëjtën ditë, me vazhdimin e paraburgimit. Një motiv më shumë për ta mbushur sot sheshin. Ejani në ora 16:00!”, shkroi Behrami./Klankosova.tv