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Gazetarja Rina Mujku ka thënë se vendimi për vazhdimin e paraburgimit ndaj ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veselit, dhe ish-zëdhënësit të UÇK-së, Jakup Krasniqit, është çështje procedurale dhe nuk duhet të ndërlidhet me aktgjykimin që pritet të shpallet nga Dhomat e Specializuara të mërkurën.
Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova nga Haga, Mujku tha se vendimi për masën e paraburgimit mund të ketë efekt shumë të kufizuar në raport me atë që pritet të ndodhë me shpalljen e aktgjykimit.
Është çështje procedurale, nuk ka të bëjë me ditën e nesërme. Mund të jetë njëri prej vendimeve të Charles Smith që ka më së paku efekt në histori, nga 60 ditë pra nga dy muaj, mund të ketë efekt vetëm një ditë dhe nesër të rrëzohet menjëherë me shpalljen e verdiktit qoftë për Kadri Veselin qoftë për Jakup Krasniqin”, ka thë Mujku.
Ajo ka folur edhe për pritjet lidhur me verdiktin ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së - Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Gazetarja ka theksuar se, bazuar në njoftimin e trupit gjykues, vendimi pritet të shqyrtojë përgjegjësinë e secilit prej të akuzuarve individualisht dhe jo domosdoshmërisht si një grup.