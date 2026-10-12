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Kombëtarja e Kosovës U19 në konkurrencën e vajzave ka pësuar humbje 3:1 nga Maqedonia e Veriut, në miqësoren e dytë të zhvilluar sot në Kampin Nacional të FFK-së në Hajvali.
Në ndeshjen e parë mes dy përfaqësueseve, rezultati kishte përfunduar në barazim 1:1, ndërsa këtë herë fitorja u takoi mysafireve.
"Këto dy miqësore i shërbyen përzgjedhëses Albina Rrahmani për të provuar opsione të ndryshme dhe për të vlerësuar formën e lojtareve, në prag të ndeshjeve kualifikuese që Dardanet U19 i presin muajin e ardhshëm", thuhet në njoftimin e Federatës së Futbollit të Kosovës./Klankosova.tv