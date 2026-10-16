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Kombëtarja e Kosovës U15 në konkurrencën e vajzave ka shënuar edhe një tjetër fitore fantastike në turneun zhvillimor të UEFA-s, i cili po zhvillohet në Maltë.
"Dardanet" e reja kanë treguar paraqitje të shkëlqyer, duke triumfuar ndaj kombëtares nikoqire të Maltës me shifrat 2:5, transmeton Klankosova.tv.
Kjo fitore e radhës dëshmon edhe një herë talentin e jashtëzakonshëm, përkushtimin dhe potencialin e madh që ka ky grup i lojtareve për të ardhmen e futbollit tonë femëror, duke i bërë krenarë të gjithë me paraqitjet e tyre në arenën ndërkombëtare.