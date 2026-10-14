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Dy bebet që u zhdukën në luftë, në kohë paqe u identifikuan - bile njërës iu zbulua edhe identiteti.
Për zbardhjen e fatit të vajzave, që u zhdukën si të porsalindura gjatë kohës kur familjarët e tyre po qëndronin si refugjatë në shtëpinë e Sefer Bojkut në Mitrovicë, sebep po thuhet se u bë Klan Kosova.
Prej intervistës për emisionin MAT, Xhylë Haziri, po thotë se nisën dyshimet se kujt i takojnë mbetjet që ishin mes varrezave në Shipol.
Pas kësaj, rezultatet e ADN-se e kthyen komisionin qeveritar sërish në vendin e ngjarjes, nga ku zhvarrosën njërën nga të sapolindurat, dhe e sollën në IML për procedura të tjera.
Sipas informacioneve, dy foshnjat në mes të varrezave të martirëve në Shipol të Mitrovicës, ishin varrosur më 2012, pasi që nga 2001, ishin në morg.
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