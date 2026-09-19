Lajmet e fundit
Tre nga 23 trupat e pajetë të gjetur në Kalludër të Vogël dhe Jabukë, në veri të Kosovës, tashmë janë identifikuar përmes analizave të ADN-së në laboratorin përkatës në Hagë.
Sipas informacioneve të Klan Kosova, viktimat e identifikuara janë Idriz Rrecaj dhe Salih Meziu nga Skenderaj, si dhe Adem Beqiri nga Mitrovica.
Lajmi për identifikimin e tyre tashmë u është komunikuar edhe familjarëve.
Mujan Beqiri, vëllai i Adem Beqirit, ka thënë se familja e ka përjetuar me dhimbje lajmin, por tash e ka më të lehtë të dijë fatin e të afërmit të tyre.
Beqiri ka thënë se familja prej vitesh kishte informacione se ku mund të ndodheshin mbetjet mortore të Adem Beqirit.
Për më shumë ndiqeni kronikën më poshtë: