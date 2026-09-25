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Vali Corleone dhe partnerja e tij, Anita, janë në pritje të bëhen prindër.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Vali përmes rrjeteve sociale, ku ka zbuluar edhe opsionet për emrat që ka menduar për fëmijën e tyre.
Ai ka treguar se nëse fëmija do të jetë djalë, do ta quajnë Gladiator Corleone, ndërsa nëse do të jetë vajzë, emri do të jetë Gladiatora Corleone.
“Nëse është djalë do të quhet Gladiator Corleone, nëse është vajzë Gladiatora Corleone”, është shprehur Vali.
Ndërkaq, dje Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit Princ Valentino Corleone duke e dënuar me 1 vit burgim me kusht dhe 4 mijë euro gjobë pasi iu ricilësua vepra penale në posedim paautorizuar të narkotikëve./Klankosova.tv