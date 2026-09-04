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Valët e njëpasnjëshme të të nxehtit që kanë përfshirë Evropën kanë shkaktuar rreth 35 mijë vdekje shtesë, sipas të dhënave të publikuara për periudhën e fundit.
Vetëm në Gjermani, Spanjë dhe Francë, numri i vdekjeve shtesë ka kaluar 25 mijë, raporton The Guardian, transmeton Klankosova.tv.
Ekspertët paralajmërojnë se shifra mund të rritet edhe më tej pas përpunimit të të dhënave për muajin gusht.
Temperaturat ekstreme kanë prekur veçanërisht Evropën Perëndimore.
Në Francë u regjistrua dita me temperaturën mesatare kombëtare më të lartë ndonjëherë, ndërsa në Gjermani dhjetëra stacione meteorologjike regjistruan temperatura mbi 40 gradë Celsius.
Edhe Spanja u përball me temperatura mbi 42°C.
Shkencëtarët theksojnë se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor po i bëjnë valët e të nxehtit më të shpeshta dhe më intensive.
Ndërkohë, Organizata Botërore Meteorologjike ka paralajmëruar për ndikimin e mundshëm të fenomenit El Nino në klimën globale, i cili lidhet me ngrohjen e ujërave sipërfaqësore të Oqeanit Paqësor dhe mund të ndikojë në modelet e motit në shumë pjesë të botës.