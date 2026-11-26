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Arlinda, duke biseduar me Bejtën dhe Kledjan, tregon për një deklaratë që ia ka thënë Valdrina, se në qoftë se ndonjëherë do të ndahej me Valdetin, ajo do të krijonte lidhje me femra.
Arlinda thotë se e ka pyetur nëse do të ishte tipi i saj, a do të donte të krijonte lidhje me të.
“Nëse isha nda me Valdetin, ja kisha nisë me kalu me femra, tha a t’pëlqej si femën unë ty, e kqyra pak, i thashë po more”, u shpreh Arlinda.
Ndërsa, kur Bejta e pyet Arlindën se a i pëlqen si femër Valdrina, ajo e mohon, duke thënë se nuk është femër që është tipi i saj.
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