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Pas shfaqjes së klipit të debatit mes Akilit dhe Valdetit në shtëpinë e BBVK, ky i fundit ka folur për bashkëshorten e tij, duke e cilësuar atë si forcën dhe mbështetjen më të madhe në jetën e tij.
Valdeti u shpreh se askush nuk mund ta prekë në aspektin e burrërisë, pasi ai ka pranë vetes një grua që e konsideron mbretëreshë.
“Te pjesa e burrërisë, ma ka dhënë Zoti një grua, një mbretëreshë, që edhe më jep fuqi, edhe m’i jep të gjitha. Nuk ka mbret pa mbretëreshë, nuk ka princ pa princeshë”, u shpreh ai.
Ndërkohë, Akili reagoi ndaj deklaratës së Valdetit, duke i thënë se këtë shprehje e kishte dëgjuar në Facebook.