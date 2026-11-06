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Një përballje e drejtpërdrejtë mes Valdetit dhe Jonës ka ndodhur disa orë para Prime, në Big Brother VIP Kosova 5.
Valdeti e ka pyetur Jonën lidhur me disa komente fyese që dyshohet se janë bërë në një grup të mbyllur në Facebook, ku Jona kishte treguar se ishte administratore së bashku me disa shoqe të saj.
Gjatë diskutimit, Valdeti e pyeti “Pse në grupin tënd në Facebook më ke thënë: ‘Ti s’ki mjekërr edhe s’je burrë’?”
Nga ana tjetër, Jona i mohoi këto pretendime, duke u shprehur se nuk i kujtohet të ketë bërë një koment të tillë.
“Unë s’kam thanë… Unë s’pe maj men që kam thanë”, deklaroi ajo.
Kujtojmë se ditët e fundit në rrjetet sociale kanë qarkulluar diskutime lidhur me disa komente fyese dhe pretendime për bullizim ndaj vajzave dhe personave të tjerë, të cilat dyshohet se janë shkruar në grupin e përmendur.
Ndërkohë, në promon e publikuar për spektaklin e sontëm të Big Brother VIP Kosova 5, është paralajmëruar se Jona do të përballet me këto pretendime.
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