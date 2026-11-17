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Në një bisedë mes Valdetit, Shqiponjës dhe Zojës, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, është diskutuar për jetën private të Anjezës.
Valdeti ka shprehur dyshimet e tij për lidhjen e dashurisë së Anjezës.
Ai ka thënë se nuk beson që ajo është në një lidhje dhe se, sipas tij, e gjithë kjo mund të ketë qenë një lojë nga ana e saj.
Ndryshe, ka menduar Shqiponja, e cila e ka kundërshtuar Valdetin, duke thënë se beson që Anjeza është e tillë nga natyra dhe se ky është personaliteti i saj.
Për biseden e plotë ndiqeni videon: