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Pas debateve në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova 5”, Valdeti dhe Shqiponja kanë diskutuar për lojën dhe sjelljen e Nichit.
Valdeti ka thënë se raporti i tij me Nichin ka qenë gjithmonë neutral, duke mohuar se e ka ofenduar apo është përfshirë në debate me të.
“Me Nichin kam qenë gjithmonë neutral. Edhe kur më ka ngacmuar, nuk ia kam kthyer dhe nuk jam marrë me të”, ka deklaruar Valdeti.
Ndërkaq, Shqiponja ka thënë se gabimi është të merresh me Nichin, duke shtuar se ka zgjedhur të mos u përgjigjet provokimeve të tij.
“Unë mendoj se Nichi ka bërë gabim, ndërsa unë e kam ruajtur veten pikërisht duke mos ia kthyer dhe duke mos u marrë me të”, ka thënë ajo.
Për bisedën e plotë, ndiqeni videon:
Për bisedën e plotë, ndiqeni videon: