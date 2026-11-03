Lajmet e fundit
Një tjetër debat është krijuar në shtëpinë e BBVK-së, këtë herë mes Valdetit dhe Arlindës.
Gjatë klipit të transmetuar, u shfaq një moment kur Arlinda i kërkoi Valdetit kafe, por ky i fundit iu përgjigj se nuk kishte hyrë në shtëpi për t’u shërbyer të tjerëve me kafe.
Përplasja mes tyre u zgjerua edhe te çështja e orientimit seksual të Arlindës, ku kjo e fundit e cilësoi Valdetin si bullizues.
Ndërkaq, Arlinda nuk i kurseu as fjalët ndaj tij, duke e quajtur Valdetin “primitiv të shoqërisë”.