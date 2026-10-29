Lajmet e fundit
Këshilli Prokurorial i Kosovës në takimin e jashtëzakonshëm, pas suspendimit të Kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj, në vend të saj ka caktuar prokuroren Valbona Disha - Haxhosaj.
Haxhosaj do të jetë ushtruese e detyrës së kryeprokurores në Pejë, raporton gazetarja e Klan Kosova, Altiana Zogaj.
Këto zhvillime erdhën pas vrasjes së Arlinda Zekajt dhe gjetjeve të raportit që janë paraqitur në kërkesën për fillim të hetimit disiplinor nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit.