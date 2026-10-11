Lajmet e fundit
Mësuesja e pianos, Flutura Tahiri Kazapolli, së bashku me katër nxënëset e saj, Ana Daci, Jara Kasapolli, Anea Fazliu dhe Lejla Hashimi, kanë qenë mysafire në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, ku kanë sjellë momente muzikore dhe kanë folur për rrugëtimin e tyre me këtë instrument.
Tahiri Kazapolli ka treguar se pianoja kërkon përqendrim, inteligjencë dhe ushtrime të vazhdueshme, ndërsa ka folur edhe për interesimin më të madh të vajzave krahasuar me djemtë për ta mësuar këtë instrument.
Gjatë emisionit, nxënëset kanë dëshmuar talentin e tyre përmes interpretimit në piano, krah mësueses së tyre.
Ndiqni intervistën e plotë: