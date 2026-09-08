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Ministria e Arsimit ka njoftuar se janë publikuar rezultatet e PISA 2025.
Një prej gjetjeve të spikatura të PISA 2025 për nxënësit e Kosovës, është performanca më e lartë e vajzave në raport me djemtë.
Në shkencë, vajzat kanë shënuar 366 pikë, ndërsa djemtë 347 pikë, me një diferencë prej 19 pikësh, transmeton Klanksova.tv.
Dallimi është edhe më i madh në lexim. Vajzat kanë arritur 358 pikë, ndërsa djemtë 322 pikë, duke krijuar një diferencë prej 36 pikësh.
Në matematikë, rezultatet janë pothuajse të barabarta, 351 pikë për vajzat dhe 350 pikë për djemtë.