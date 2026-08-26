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Kombëtarja e Kosovës në volejboll për femra e ka përmbyllur pjesëmarrjen historike në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026 me humbje ndaj Turqisë.
Turqia mposhti Kosovën me rezultat 3–0 (25:17, 25:17, 25:18), transmeton klankosova.tv.
Volejbollistet e Kosovës paraprakisht kishin fituar dy duele ndaj Algjerisë 3-0 dhe ndaj Maqedonisë së Veriut 3-1.
"Volejbolli e arsyetoi prezencën e parë ndonjëherë në Lojërat Mesdhetare me dy fitore dhe një përfaqësim dinjitoz", thuhet në reagimin e Federatës së Volejbollit të Kosovës.