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Rona Mala, një vajzë e re me prejardhje nga Drenasi, i është bashkuar Gardës Kombëtare të Luizianës, pjesë e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, bëri të ditur se Mala ka përfunduar me sukses trajnimin 12-javor “Basic Combat Training” në bazën ushtarake Fort Sill, në Oklahoma.
Ajo aktualisht po vazhdon trajnimin e avancuar individual në Fort Leonard Wood të shtetit Missouri, pas përfundimit të të cilit do t’u rikthehet studimeve universitare.
Maqedonci tregoi se ishte ftuar si mysafir nderi në ceremoninë e diplomimit të saj, por nuk kishte mundur të merrte pjesë për shkak të angazhimeve zyrtare në Kosovë.
Sipas tij, Rona edhe më herët është dalluar për sukseset e saj gjatë shkollimit. Ajo ka qenë pjesë e listës së nxënësve me arritje të larta “Honor Roll” dhe ka arritur deri në finalen e garave kombëtare të vallëzimit në SHBA.
“Suksesi i Ronës është krenari për familjen e saj, për Drenasin, për diasporën tonë dhe për të gjithë Kosovën”, shkroi Maqedonci, duke i uruar suksese në vazhdimin e trajnimit dhe të studimeve.