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Leona Jahiri, vajza e veteranit Luan Jahiri, ka folur për protestën e mbrëmshme në Prishtinë.
Përgjatë ditës së hënë, Jahiri tha se qasja e policisë ka qenë shumë e mirë, ndërsa shtoi se protestuesit asnjëherë s’e kanë pasur qëllim që ta sulmojnë uniformën e policisë, transmeton Klankosova.tv.
“Por çka ka bërë policia pas përfundimit të seancës, ka qenë e tmerrshme. Hedhja e gazit lotsjellës në mënyrë të pakontrolluar ndaj qytetarëve, pas pasur asnjë fije tendence nga qytetarët për dëmtim të policisë është për me të ardh marre”, u shpreh ajo për gazetarin e Klan Kosovës, Kastriot Tahiri.
Ajo shtoi se policia mbrëmë është treguar jashtëzakonisht e ashpër me protestuesit.
Pos tjerash, Jahiri thotë se policia ka hedhur gaz lotsjellës mbi automjetet e ambulancës.