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Paris Jackson ka paditur ekzekutorin e pasurisë së babait të saj Michael Jackson, duke kërkuar transferimin e 600 milionë dollarëve në një fond besimi për të dhe dy vëllezërit e saj.
Sipas Daily Mail, padia u depozitua më 29 tetor në Gjykatën e Lartë të Los Angeles, transmeton Klankosova.tv
Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, vajza e Mbretit të Popit pretendon se përmbaruesi John Branca nuk ka vendosur asnjë para në “Michael Jackson Family Trust”, fondin që Michael Jackson kishte kërkuar në testamentin e tij para vdekjes në vitin 2009.
“Më shumë se shtatëmbëdhjetë vjet pas vdekjes së tij, fondi familjar i Michael Jackson mbetet i pafinancuar”, thuhet në padi nga ekipi ligjor i Paris.
Avokatët e Paris Jackson akuzojnë Branca-n se vazhdon ta mbajë secilin përfitues të detyruar ndaj tij me një kontroll të hekurt mbi kur dhe nëse paratë u shpërndahen atyre.