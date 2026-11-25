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Dy oficerë të marinës libiane kanë vdekur nga plagët e marra gjatë një sulmi me dron detar ukrainas ndaj një anijeje luftarake ruse, të ankoruar në bazën detare të Bengazit në lindje të Libisë.
Pas kësaj ngjarjeje, Ushtria Kombëtare Libiane (LNA) ka paralajmëruar hakmarrje ndaj Kievit.
Sipas autoriteteve ushtarake libiane, dy oficerët u shpallën të vdekur të martën në mbrëmje, pasi ishin plagosur në sulmin e së dielës ndaj korvetës ruse, e cila po furnizohej me karburant dhe pajisje në portin e Bengazit.
Nga sulmi janë plagosur të paktën dhjetë persona, përfshirë shtetas libianë dhe rusë, shkruan agjencia amerikane e lajmeve The Associated Press.
LNA, e lidhur me qeverinë, është një ushtri me flotë dhe forcë ajrore. Ajo kontrollon pjesët lindore dhe jugore të vendit dhe ka marrëdhënie të ngushta me Rusinë, ndërsa Libia perëndimore nga ku raportohet se u nis sulmi me dron, kontrollohet nga grupe të armatosura dhe milici.
Forcat ukrainase po operojnë në perëndim të Libisë nën një marrëveshje të fshehtë të miratuar nga Perëndimi. Ata përdorën territorin e vendit të Afrikës së Veriut për të goditur një tanker rus në Mesdhe në mars, sipas zyrtarëve libianë që folën në atë kohë.
Zyrtarët ukrainas nuk dhanë përgjigje të menjëhershme të mërkurën, megjithëse insistuan një ditë më parë se forcat e Kievit nuk kishin synuar libianët në operacionin, i kryer rreth 2,400 kilometra larg vijës së frontit të luftës.
Të paktën 10 persona, përfshirë shtetas libianë dhe rusë, u plagosën në sulm, sipas një zyrtari libian.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se asnjë vend nuk lë "pa ndëshkuar asnjë tentativë për jetën e ushtrisë së tij". Ai refuzoi të komentojë për personelin rus që raportohet se u plagos në sulm.
Sulmi e çoi luftën Rusi-Ukrainë në një fushë të re beteje. Vdekjet libiane ndezën tensionet për sulmin guximtar të Kievit dhe shtuan një dimension të ri frikës se konflikti më i madh në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore po përhapet më tej përtej Ukrainës. /Klankosova.tv