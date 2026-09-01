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Ushtria amerikane ka njoftuar të martën se ka nisur goditjen e objektivave në Iran.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka thënë se sulmet vijnë pas përpjekjeve të fundit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) për të sulmuar anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe pjesëtarët e shërbimit amerikan të dislokuar në rajon.
"Sot në orën 12:00 ET, forcat amerikane filluan të godisnin objektivat e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) në Iran,", ka shkruar CENTCOM në një postim në X.
Raundi i ri i sulmeve vjen pasi SHBA-të dhe Irani shkëmbyen sulme gjatë natës deri të hënën, duke shënuar shkëmbimin e parë të zjarrit midis dy vendeve në më shumë se një muaj.
Presidenti amerikan, Donald Trump tha të hënën se veprimet e SHBA-së në Iran do të jenë "shumë të kufizuara" pas përshkallëzimit të tensioneve këtë fundjavë.
Shkëmbimi i mëparshëm i sulmeve ndikoi në rritjen e çmimeve globale të naftës.