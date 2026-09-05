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Një ushqim i thjeshtë, i lirë dhe i pranishëm prej kohësh në kuzhinat shqiptare po tërheq vëmendjen për vlerat e tij ushqyese. Bëhet fjalë për lakrën turshi, një produkt i përftuar përmes fermentimit, i cili mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme dhe të larmishme.
Fermentimi i lakrës mund të favorizojë praninë e mikroorganizmave të dobishëm, përfshirë bakteret e acidit laktik. Për këtë arsye, ushqimet e fermentuara janë bërë pjesë e diskutimit mbi shëndetin e mikrobiomës së zorrëve, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Një mikrobiomë e shëndetshme lidhet me funksionimin normal të sistemit tretës dhe luan rol në funksionimin e sistemit imunitar. Megjithatë, ndikimi ndryshon nga një person te tjetri dhe lakra turshi nuk duhet konsideruar si zëvendësim për trajtimet mjekësore apo suplementet.
Lakra turshi është gjithashtu burim i disa vitaminave dhe përbërësve të tjerë ushqyes. Përmbajtja e vitaminës C mund të ndryshojë në varësi të mënyrës së përgatitjes dhe ruajtjes, ndërsa vitamina K është një tjetër element i rëndësishëm ushqyes që gjendet te lakra.
Një tjetër avantazh është kostoja e ulët dhe fakti se mund të përgatitet në shtëpi. Për këtë arsye, ajo mbetet një mënyrë e thjeshtë për të shtuar ushqime të fermentuara në dietën e përditshme.
Ekspertët e ushqyerjes theksojnë se nuk ekziston një ushqim i vetëm që garanton imunitet të fortë apo jetëgjatësi. Një dietë e ekuilibruar, aktiviteti fizik, gjumi i mjaftueshëm dhe zakonet e shëndetshme të jetesës janë faktorët që kanë ndikim më të gjerë në shëndet.
Nëse konsumohet, lakra turshi duhet të jetë pjesë e një diete të larmishme dhe në sasi të përshtatshme, veçanërisht për shkak të përmbajtjes së kripës që mund të jetë e lartë në disa produkte.