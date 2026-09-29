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Gjatë një ftohjeje, oreksi juaj zakonisht zvogëlohet, por disa ushqime mund t'ju ndihmojnë të qëndroni të hidratuar, të forconi sistemin tuaj imunitar dhe të lehtësoni simptomat si dhimbje fyti, kollë ose hundë të bllokuar.
Frutat për të mbështetur imunitetin
Bananet janë të lehta për t'u tretur dhe tolerohen mirë nga trupi juaj, edhe kur nuk ndiheni mirë. Ato përmbajnë fruktane, një lloj sheqeri me veti antivirale që mbështesin sistemin tuaj imunitar. Manaferrat, të tilla si boronicat dhe mjedrat, janë të pasura me antioksidantë dhe kanë veti anti-inflamatore dhe antivirale, transmeton Klankosova.tv.
Frutat agrume si portokalli, limoni dhe limoni përmbajnë vitaminë C dhe folat, të cilat janë thelbësore për funksionin imunitar. Qershitë gjithashtu mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave sepse ato përmbajnë vitaminë C dhe melatoninë, e cila ju ndihmon të flini më lehtë, gjë që është e rëndësishme në luftimin e viruseve dhe baktereve.
Lëngje dhe pije të nxehta
Marrja e lëngjeve është veçanërisht e dobishme gjatë një ftohjeje. Lëngu i nxehtë ka veti anti-inflamatore dhe përmban aminoacide dhe minerale që forcojnë sistemin tuaj imunitar. Mund të përgatitet me shtimin e hudhrës, xhenxhefilit, specit kajen, shafranit të Indisë dhe piperit të zi.
Supa është gjithashtu një zgjedhje e shkëlqyer sepse avulli i saj ndihmon në pastrimin e hundës dhe lehtësimin e bllokimit, dhe lëngu siguron hidratimin e nevojshëm. Çaji i kamomilit përmban flavonoide anti-inflamatore dhe kontribuon në një ndjesi të përgjithshme lehtësimi. Lëngu i shegës forcon rezistencën e trupit me efektin e tij antimikrobik.
Perime dhe erëza për të lehtësuar simptomat
Karrotat janë të dobishme për t'u shtuar në supa për shkak të beta-karotenit të tyre për të ndihmuar në mbështetjen e imunitetit. Lakra jeshile dhe spinaqi janë gjithashtu zgjedhje të mira sepse janë të pasura me vitamina C dhe E dhe flavonoide. Specat, veçanërisht speci kajen, mund të hollojnë mukusin dhe ta bëjnë frymëmarrjen më të lehtë. Përbërësi kapsaicina në piper ndihmon në qetësimin e sulmeve të kollitjes.
Hudhra përmban fruktane dhe tradicionalisht është përdorur për të luftuar infeksionet, megjithëse nevojiten më shumë kërkime mbi efektivitetin e saj në ftohje. Xhenxhefili mund të ndihmojë me të përzierat dhe të vjellat dhe ka veti anti-inflamatore, por provat për efektet e tij në ftohje janë të kufizuara. Shafrani i Indisë përmban kurkuminë, një përbërës i fuqishëm anti-inflamator, efektet e të cilit rriten kur konsumohet me piper të zi.
Mjalti dhe arrat
Mjalti është efektiv në lehtësimin e kollës tek fëmijët. Është e rëndësishme të theksohet se mjalti nuk duhet t'u jepet fëmijëve nën një vjeç për shkak të rrezikut të botulizmit. Arrat janë ushqime anti-inflamatore dhe përmbajnë lëndë ushqyese të rëndësishme për imunitetin, siç janë vitaminat E dhe B6, bakri dhe folati.