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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka drejtuar kritika të ashpra ndaj Qeverisë së Kosovës duke e akuzuar për mungesë të mbështetjes financiare, zvarritje të projekteve madhore dhe bllokim të zhvillimit të kryeqytetit.
Rama potencoi se Prishtina përmes qytetarëve dhe bizneseve të saj kontribuon me të paktën 2.1 miliardë euro në buxhetin e shtetit, ndërsa nga niveli qendror, sipas tij, merr vetëm 161 milionë euro, prej të cilave pothuajse gjysma shpenzohen për paga.
Përveç ndarjeve buxhetore, Rama ka ngritur shqetësime edhe për fatin e Unazës së Kryeqytetit, një projekt që sipas tij, po pengohet prej më shumë se katër vjetësh.
Ai ka theksuar se ndërtimi i kësaj unaze nuk është vetëm në interes të Prishtinës, por edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës që qarkullojnë nëpër kryeqytet.
“E po ashtu, nuk mendohet pra e dini që ne kemi kërkuar për unazën me ndërtu unazën e kryeqytetit tash po thuajse më shumë se katër vite, sepse është për të mirën jo vetëm të kryeqytetit, por të gjithë Kosovës. E kanë bllokuar këtë proces, e tash pas katër vjete po thonë që e kanë buxhetuar”, potencoi ai për Ekonomia Online.
Tutje, Rama ka rikujtuar se në vitin 2021 sipas analizës së Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), kostoja e ndërtimit të Unazës ishte vlerësuar në 206 milionë euro.
Megjithatë, sipas tij shumat e ndara nga Qeveria ndër vite kanë qenë dukshëm më të ulëta se vlera e nevojshme për realizimin e projektit.
“Pra, në vitin 2021 buxheti, i cili është analizuar prej EBRD-së, prej Bankës për Zhvillimore Evropiane, ka qenë 206 milionë për me e ndërtuar unazën. Sa i ka ndarë qeveria? 1 milionë vitin e parë, 10 të dytin, 50 të tretin. Pra total 61 milionë”, është shprehur Rama.
Ai ka kërkuar që për këtë projekt të sigurohen së paku 206 milionë euro, duke theksuar se kostoja aktuale mund të jetë edhe më e lartë për shkak të rritjes së çmimeve.
Sipas tij, Unaza e Kryeqytetit duhet të ndërtohet brenda 24 muajsh, ose më së shumti brenda tre vjetësh.
“Unaza duhet me u ndërtu për dy vjet, për 24 muaj, ose mbase së shumti që për tre vjet. Pra duhet me u ndarë së paku 206 milionë që është paraparë qysh në vitin 2021. E duke pasur parasysh që kanë lëvizur çmimet, atëherë duhet me qenë edhe më shumë se 206 milionë”, shtoi.
Kreu i Prishtinës ka vazhduar me akuza ndaj nivelit qendror, duke pretenduar se vonesat në realizimin e projekteve infrastrukturore po e dëmtojnë zhvillimin e kryeqytetit.
Rama ka akuzuar Qeverinë se po u premton qytetarëve investime, ndërkohë që po pengon realizimin e tyre.
“Pra, qeveria për fat të keq iu qet hi qytetarëve të kryeqytetit, vazhdon me gënjeshtra, vazhdon me sabotazh ndaj kryeqytetit, mirëpo kjo tash po shihet. Po them, ne si kryeqytet po vazhdojmë me projekte madhore, derisa ata po vazhdojnë me sabotazh, me bllokada edhe me rrena”, potencoi ai.
Pavarësisht kritikave, Rama u ka bërë thirrje institucioneve qendrore që të reflektojnë dhe të bashkëpunojnë me Komunën e Prishtinës për realizimin e projekteve në interes të qytetarëve.
“Uroj që të reflektojnë, faktikisht i ftoj që të reflektojnë e të bashkëpunojnë”, tha Rama për EO.
Ai ka shprehur pakënaqësi edhe për projektin e Operës, duke kundërshtuar mënyrën se si institucionet qendrore po planifikojnë zhvillimet në hapësirën që lidh Pallatin e Rinisë me lagjen Arbëria.
Sipas Ramës, Komuna më herët ishte penguar të zhvillonte projekte në atë zonë me arsyetimin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, ndërsa tani po planifikohet ndërtimi i një objekti të madh.
“Keni parë edhe projektin e tyre me Operan, për shembull, që totalisht e injorojnë këtë platformën e cila i lidh pallatin e rinisë së bashku me Arbërinë. Pra, deri tash në emër të kinse trashëgimisë kulturore neve na kanë bllokuar, e tash po bëj ka me u ndërtuar atje një ndërtesë super e madhe e gjë që nuk i vijnë kryeqytetit asgjë, sepse e kemi sallën koncertale”, shtoi Rama.
Rama ka theksuar se projektet e mëdha duhet të planifikohen në bashkëpunim ndërmjet institucioneve, në mënyrë që fondet publike të shfrytëzohen për nevojat e qytetarëve dhe jo për përplasje politike.
Në fund, Rama ka deklaruar se pasojat e bllokimit të projekteve nuk i bart ai personalisht, por qytetarët e Prishtinës, veçanërisht të rinjtë.
“Ne kemi diskutuar dhe kemi thënë, eja të bashkëbisedojmë sepse këto, gjithë këto zhvillime duhet me u bashkërendit, me u bashkëbiseduar për të mirën e qytetarëve, jo për inate me harxhuar fonde të buxhetit të qytetarëve të cilët paguajnë taksa, pra me i çuar kot, me i çuar poshtë edhe me i shfrytëzuar për bllokada, pra kundër qytetarëve faktikisht, se mua s'më bëjnë kurgjo. Qytetarët, rininë tonë, të ardhmen tonë po e bllokojnë e po e sabotojnë, jo Përparim Ramën”, ka përfunduar Rama. /EO