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Sot bëhen 27 vjet nga themelimi i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
Një urim në rrjetin e saj në Facebook e ka bërë edhe anëtarja e kësaj partie, Vlora Çitaku, e cila tha se të njëjtin ua përcjellë Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit, të cilët tha se i njohu në male, e me të cilët ka punuar, mësuar e rrugëtuar që nga dita e parë e partisë.
“Urime çlirimtarë! Disa lidhje farkëtohen në gjak e në vështirësi, aty ku jeta dhe vdekja ndajnë të njëjtin shteg dhe besimi te njëri-tjetri është gjithçka që ke. PDK-ja lindi para se të merrte emër: në mal, jo në zyrë; në vetëmohim, jo në privilegje. Në sakrificën për liri”.
“Prandaj, në këtë 27-vjetor të PDK-së, urimi im u drejtohet Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit, burrave të cilët i njoha në male, e me të cilët kam pasur nderin të punoj, të mësoj e të rrugëtoj që nga dita e parë e partisë sonë”, shkroi mes tjerash deputetja e PDK-së.
Ajo tha se treshja që po gjykohet në Hagë barti mbi supet e veta peshën e vendimeve që ndryshuan fatin e Kosovës.
“Kjo trashëgimi është krenaria jonë dhe përgjegjësia që na udhëheq përpara”, tha më tej anëtarja e PDK-së.
Ndërkaq, ajo tregoi edhe një detaj, se edhe data e saj e lindjes përkon me datën e themelimit të PDK-së.
“Në këtë datë, që rastësisht shënon edhe një vit të jetës sime, mirënjohja shkon te njerëzit që i dhanë kuptim përkatësisë sime politike e kombëtare. Sot kujtojmë e nderojmë. Festa do të jetë e plotë kur t’ju kemi të lirë mes nesh, për të vazhduar së bashku rrugën që nisëm”.
“PDK-ja mban gjurmën tuaj. Kosova mban veprën tuaj. Ne mbajmë përgjegjësinë për ta çuar përpara. Urime, çlirimtarë! Urime, PDK! Urime të gjithë aktivistëve e mbështetësve”, përfundoi Vlora Çitaku.